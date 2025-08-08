Industriales conformarán nuevo comité de usuarios del Parque Industrial en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) con sede en Ciudad Obregón, Francisco Fernández Jaramillo, informó que próximamente los condóminos del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) conformarán de nueva cuenta un comité de usuarios.

Destacó que este órgano dejó de funcionar hace algunos años y, debido a ello, varios industriales se han interesado en reactivarlo y, para ello, ya han 'levantado la mano' algunos usuarios. "Hoy por hoy, no tenemos un comité que esté encargándose del Parque Industrial; les recuerdo que, Canacintra, estamos instalados en el Parque Industrial, pero no somos directamente representantes o trabajamos como representantes del parque, pero estamos promoviendo la conformación de un comité", explicó Fernández Jaramillo.

El líder de los industriales en esta región indicó que el órgano en cuestión estaría encargado de llevar un control de las empresas que operan en el complejo, cuántos predios inactivos hay, cuántos trabajadores se han empleado en las empresas, entre otra información necesaria y útil para promover trabajos en beneficio del parque.

"La intención de Canacintra es acompañarlos y tener presencia en este comité, que debe estar conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y un grupo de vocales; ya hay varios interesados en participar que han levantado la mano", comentó. Agregó que los interesados en la conformación de este órgano empresarial e industrial se encuentran realizando los trámites legales y notariales para retomar este comité, entre cuyas funciones se encuentra gestionar el mantenimiento correspondiente para que el PICO permanezca en buenas condiciones.

Fernández Jaramillo agregó que, entre otras funciones, se encuentra la de administrar un fideicomiso que se conforma con el 50 por ciento que pagan las industrias por concepto de impuesto predial. En relación a los niveles de ocupación en materia de empresas que operan dentro del complejo industrial, el presidente de la cámara informó que el sector alberga más de 120 empresas y genera aproximadamente entre 12 y 14 mil empleos.

Fuente: Tribuna del Yaqui