Río Sonora: A 11 años del derrame de Grupo México, Sheinbaum asegura que trabajan en soluciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera presidenta de México, encabezó este viernes 8 de agosto su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Durante su intervención, la mandataria fue cuestionada sobre las acciones que se realizan a 11 años del derrame minero en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocasionado por la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano no compartió detalles sobre el caso e incluso apuntó que "después" el Gobierno Federal hablará del tema. Fue enfática al señalar que tanto la Federación como Grupo México "están trabajando para atender de manera integral a los afectados". También detalló que han habido bastantes avances pero todavía no se cierra el tema; y que este desastre ecológico tiene que seguirse hablando en Sonora.

Periodistas comentaron a la presidenta que la población de Cananea asegura que el desastre en el Río Sonora aún no se ha remediado y que incluso continúan consumiendo agua contaminada. También señalaron que el hospital Ures permanece en obra negra. La mandataria mexicana señaló que el Gobierno de México busca que la empresa responsable del derrame "se comprometa a varias acciones"

Entre estas acciones [está] de remediación, [construcción] del hospital, plantas de tratamiento, potabilización, operadas ya por el Gobierno Estatal y por Gobierno Federal, entonces se está trabajando todavía en eso y no va a haber nada que hagamos que afecte, sino al contrario que ayude a la toda las poblaciones de Sonora afectadas en aquel momento", respondió la presidenta.

De igual forma, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la Secretaría de Salud realiza un seguimiento epidemiológico permanente y de revisión de la población afectada por el derrame, luego de que se confirmada que habitantes tenían metales en sangre y orina: "Es un acuerdo integral que favorece a la población y que la empresa está dispuesta a entregar. En cuanto tengamos el acuerdo o los princios del acuerdo [vamos a informar]".

Finalmente, dijo que en este caso están ayudando mucho la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodriguez, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'