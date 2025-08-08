Top 3 Sonora: Apagones en Hermosillo, lluvias por 'Ivo' y pequeño de Cajeme ocupa apoyo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En este espacio encontrarás las noticias más relevantes de la entidad. Hoy te contaremos sobre las protestas por las fallas y apagones en Hermosillo, así como de Jesús Gabriel Acuña Ontiveros, el pequeño de Cajeme que busca ser el mejor en el cubo Rubik.

Protestan por apagones en Hermosillo

Vecinos de la colonia Puerto Real se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante los apagones constantes y la falta de energía. Reclaman que en ocasiones la falta de servicio es tanta que pueden pasar hasta 21 horas sin el servicio.

Llegarán las lluvias de ‘Ivo’

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la tormenta tropical 'Ivo' provocaría lluvias en el sur de Sonora para este fin de semana, incluyendo Ciudad Obregón.

Cajemense concursará en Nacional de Rubik

El adolescente cajemense, Jesús Gabriel Acuña Ontiveros, representará a Sonora en un torneo nacional de cubos Rubik que se realizará en el estado de Querétaro en diciembre. "Siempre me han gustado los retos; antes jugaba ajedrez hasta que mi mamá me compró mi primer cubo", sostiene. El pequeño necesita del apoyo de la comunidad para poder realizar su viaje. Si deseas apoyarlo para que pueda viajar a Querétaro y buscar el título nacional, puede comunicarse al 6441687205.

