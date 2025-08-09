¿A qué hora lloverá esta noche en Sonora? Conagua prevé fuertes lluvias HOY sábado 9 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Servicio Meteorológico Nacional compartió su más reciente informe, con corte a las 18:00 horas de este sábado 9 de agosto, para informar cuáles serán las condiciones del clima durante la noche. Si quieres estar informado sobre las lluvias que se esperan para Sonora la noche de hoy sábado, quédate a leer esta noticia, pues TRIBUNA te presenta el reporte más actualizado de la Conagua.

Debido a que la Tormenta Tropical Ivo continúa moviéndose por el Pacífico mexicano, se espera que esta noche haya precipitaciones en distintas zonas del estado. De acuerdo con el reporte, el fenónemo natural se desplazará al suroeste de la península de Baja California, y se espera que se debilite gradualmente: "Sin embargo, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de chubascos".

En conjunto, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en tierras sonorenses. También anunciaron la posibilidad de que hayan descargas eléctricas en la zona norte y este de la entidad, a partir de las 17:40 horas. En Ciudad Obregón, se esperan nublados parciales para el resto de la noche con temperaturas entre los 32 y 29 grados. Mientras que en Hermosillo, se mantendrán las nubes ligeras hoy sábado y las temperaturas estarán entre los 36 y 31 grados.

Clima para el domingo 10 de agosto en Sonora

Debido a que el monzón mexicano continuará fusionándose con la inestabilidad atmosférica, se espera que para mañana domingo también hayan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en Sonora. Mientras que las temperaturas máximas para el estado variarán entre los 40 y 45 grados, por lo que las autoridades hacen un llamado a mantener las debidas precauciones para evitar un golpe de calor o insolación.

De forma puntual, la Conagua señaló: "Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de Sonora; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y con posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la región".

