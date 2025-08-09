Anuncian empresas y cámaras ‘summit’ empresarial en Cajeme para este próximo septiembre

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Bajo el lema ‘Conecta Cajeme', el Centro Empresarial de Ciudad Obregón, en coordinación con diferentes cámaras y empresas de la localidad, convoca a un ‘summit’, que se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de septiembre.

El director general del mencionado organismo explicó que dicho evento persigue el objetivo de impulsar y promover la conexión entre diferentes empresas y negocios del sur de Sonora, esto a través de la tecnología, el liderazgo y la innovación.

Agregó que durante el desarrollo de la cumbre, se espera contar con la presencia de aproximadamente mil 500 empresarios y más de 300 empresas, quienes podrán tener acceso a paneles empresariales, conferencias con especialistas y otros contenidos que les ayudarán a mejorar su productividad.

El director general del Centro Empresarial explicó que este evento pretende lograr que se establezcan relaciones comerciales entre las empresas del sur de la entidad en materia de proveeduría y alianzas estratégicas.

“Impulsaremos el liderazgo, la tecnología y la innovación, en conferencias con ponentes nacionales e internacionales, paneles empresariales con empresarios exitosos, influencers y creadores de contenido, en donde los participantes compartirán sus experiencias exitosas", indicó.

Informó que, dentro de un primer bloque, se contará con la presencia de Jassiel Aguilar, con el tema ‘Liderazgo al estilo Disney’, y la participación de especialistas en redes sociales.

En el segundo bloque, estará Ismeray Aldama con ‘Conexión multigeneracional’; Idalia González, quien abordará el tema de lo presencial a lo digital, y concluirá con la exposición de un panel en el que participarán varias mujeres empresarias.

Agregó que el tercer bloque contará con la participación de exitosos empresarios que abordarán temas relacionados con el liderazgo, la proveeduría y la innovación, entre otros.

Cabe destacar que en la organización y realización del evento participan, además del Centro Empresarial, Canaco, Canacintra, Ammje y empresas de diferentes ramos.

Fuente: Tribuna