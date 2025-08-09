CFE atiende llamados por cortes de energía eléctrica en Hermosillo tras robo de cables

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que ha estado respondiendo de forma puntual a todos los reportes ciudadanos relacionados con interrupciones en el suministro eléctrico en Hermosillo, incluyendo aquellos casos donde se ha detectado el robo de cableado, lo cual ha provocado daños en la infraestructura y afectaciones en diversos sectores.

Esta declaración se da luego del llamado a manifestarse, realizado por la Unión de Usuarios, para este sábado 23 de agosto, con motivo de presuntos fallos en el servicio en distintas zonas de la capital sonorense.

De acuerdo con información de la CFE, a principios de agosto se registraron afectaciones en equipos y redes eléctricas, tanto en el norte como en el sur de la ciudad, como resultado del robo de conductores eléctricos. Las fallas ya fueron atendidas por personal técnico de la empresa. Uno de los sectores impactados fue la colonia Puerta Real.

CFE reconoce atender cortes en Hermosillo tras robo de cables

También se informó que el pasado 6 de agosto un circuito de la subestación Pueblitos salió de operación tras el robo de cable en una sección subterránea de la red, lo cual afectó a residentes del fraccionamiento Paseo del Pedregal. Al día siguiente se programó un corte para llevar a cabo las reparaciones, mismas que ya concluyeron.

La CFE indicó que continúa con labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la ciudad, como el sellado de registros, cambio de aislamiento y adecuaciones en áreas de transformación, para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio. Finalmente, indicaron que, para reportes o aclaraciones, está disponible el número 071 las 24 horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui