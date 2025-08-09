Clima en Sonora HOY 9 de agosto: Conagua pronóstica que monzón causará lluvias fuertes

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, y han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 9 de agosto del 2025. Según los reportes meteorológicos, el monzón mexicano va a causa lluvias fuertes y puntuales, pero se mantendrá la onda de calor.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que un monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California, presentando una humedad de 50 a 75 mm en Sonora, pero manteniendo un onda de calor intensa.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados y hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos que podría tener mínimo de 30 y 40 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur, con probabilidad de que se creen tolvaneras, por lo que también se advierte de los estragos del viento.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui