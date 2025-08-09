Gobierno de Sonora impulsa alianzas con empresas extranjeras para fortalecer energías sostenibles

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño ha promovido alianzas estratégicas con empresas extranjeras de tecnología derivado del Plan Sonora de Energías Sostenibles, entre ellas la empresa de Huawei, con el propósito de consolidar al estado como una plataforma para la inversión y el desarrollo en los sectores tecnológico, energético e infraestructura digital sustentable.

La Secretaría de Economía y Turismo ha trabajado en la promoción económica para atraer proyectos de inversión y desarrollo tecnológico, enfocándose en la automatización y digitalización de parques energéticos, soluciones para la movilidad eléctrica y el fortalecimiento de la infraestructura digital vinculada a la energía sustentable.

Sonora refuerza colaboración con empresas tecnológicas

El gobernador Durazo ha señalado que estas acciones buscan construir un futuro sustentable y competitivo para el estado de Sonora. Durante su administración, ha promovido la atracción de inversiones que posicionan a la entidad como un polo para el nearshoring y también para el crecimiento industrial.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, destacó que se están generando condiciones para que empresas como Huawei realicen inversiones en proyectos en territorio sonorense.

Fuente: Tribuna