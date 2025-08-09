Hermosillo: Piden replantear la estrategia de arborización por vegetación seca

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El colectivo ambientalista Caminantes por la Conservación del Desierto llamó a revisar y fortalecer el modelo de reforestación urbana en Hermosillo, con un enfoque que priorice el uso de especies nativas y mejore el seguimiento de las campañas para asegurar su éxito y permanencia.

La directora de la organización, Citlali Sierra Gutiérrez, reconoció que el Vivero Municipal ha contribuido de forma importante al dotar de plantas regionales a grupos ciudadanos, pero advirtió que la entrega de ejemplares demasiado jóvenes y la falta de supervisión de su desarrollo han limitado el impacto real de estas acciones de arborización.

“Por ejemplo, hemos señalado la ausencia de reemplazo de árboles secos en vialidades como los bulevares Morelos, Luis Encinas y García Morales, donde detectaron al menos ocho ejemplares muertos sin retirar. Además, que muchas especies foráneas utilizadas presentan daños por plagas o estrés hídrico, aun contando con riego mediante pipas”, mencionó.

Aseguran que hay algunas vialidades con árboles en mal estado

Sierra Gutiérrez insistió en que un programa de arborización efectivo debe contemplar mantenimiento constante, reposición oportuna y selección de especies adaptadas al clima extremo de Hermosillo, para garantizar su supervivencia y un impacto ambiental positivo y duradero para la ciudad.

“Esto sin duda ayudaría mucho a Hermosillo”, finalizó.

Fuente: Tribuna