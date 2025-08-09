Sonora: Maximina Buitimea tiene dos décadas atendiendo partos en la comunidad guarijía

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- Ante la falta de centros de salud y el difícil acceso a las comunidades guarijías, la labor de la mujer partera toma suma relevancia en la sierra alamense; tal es el caso de Maximina Buitimea, quien desde hace dos décadas se ha convertido en un ángel para las mujeres embarazadas.

El trabajo de Maximina y del resto de las mujeres parteras puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte durante cada parto de su comunidad; siendo la etnia guarijía la zona donde se registra una mayor incidencia de muerte perinatal en la región, debido a las dificultades que enfrentan para poder acceder a la atención médica.

Maximina Buitimea Valdez es originaria de la comunidad indígena de 'Los Estrados' en el área serrana de Álamos. Fue a principios del año 2000 cuando comenzó a trabajar de partera en su comunidad, un oficio que aprendió gracias a su padre, quien era el antiguo partero de su comunidad.

Quien me fue apoyando en el transcurso de cómo atender un parto fue mi papá y de ahí fui agarrando la experiencia y con los cursos y capacitaciones que nos daban en el Hospital de Álamos aprendí mucho", confesó.

Maximina ha aprendido a combinar la experiencia ancestral de su etnia, como lo es el uso de plantas medicinales, con las capacitaciones recibidas cada año por parte de la Secretaría de Salud, que se apoya con estas figuras para poder detectar posibles riesgos durante el proceso de embarazo o prevenir las complicaciones durante el parto en las comunidades más alejadas del municipio.

Sin embargo, el principal reto para las mujeres parteras continúa siendo la falta de caminos accesibles en la etnia guarijía, por lo que Maximina tiene que recorrer grandes distancias a pie para poder cumplir con su labor.

El trabajo de una partera es estar al pendiente de las embarazadas, dándoles asesorías, acompañarlas y siempre estar con ellas para atender las principales enfermedades del embarazo", puntualizó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en las comunidades guarijías existan alrededor de dos mil 360 habitantes, siendo las principales: Guajaray, San José, Los Bajíos, Los Estrados, Los Jacales y Mesa Colorada.

Fuente: Tribuna del Yaqui