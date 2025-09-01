Clima en Sonora: ¿A qué HORA lloverá HOY en la NOCHE? Prevén LLUVIAS FUERTES para este inicio de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este comienzo de mes podría traer bastantes precipitaciones para la región de Sonora. Hoy en la noche no será la diferencia, pues se están previendo lluvias fuertes para este 1 de septiembre. Aquí te presentamos el pronóstico del clima para Sonora. TRIBUNA te presenta el reporte que hacen la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.

De acuerdo con el boletín vespertino de la Conagua, de 18:00 horas a 21:00 horas de hoy 1 de septiembre, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo para las regiones del noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora. Según la información oficial, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h para Sonora. Por su parte, el Meteorológico Nacional señala que estas condiciones son debidas al monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica que ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que durante esta semana continuarán las altas probabilidades de lluvias de intensas a muy intensas en todo el territorio estatal. El boletín compartido señala: "Asimismo, el día miércoles se prevé un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, el cual se anticipa que se aproxime a las costas de Baja California Sur y, en consecuencia, genere un gran aporte de humedad a la región, ocasionando lluvias de intensas a extraordinarias, especialmente en el sur de Sonora".

¿Dónde lloverá y a qué hora este 1 de septiembre en la noche?

Según la aplicación The Weather Channel, para esta noche del 1 de septiembre se esperan lluvias en la capital de Sonora. Para hoy en la noche, a partir de las 19:00 horas, se prevén tormentas dispersas. Para las 20:00 horas se espera que esté parcialmente nublado, pero para las 21:00 horas podrían verse algunos chubascos y para las 22:00 horas se esperan lluvias fuertes; esta condición estará hasta las 23:00 horas, también con lluvias fuertes. The Weather Channel señala que se tiene hasta un 60 por ciento de probabilidades de lluvias.

Estas son las lluvias que se esperan hoy en la noche

