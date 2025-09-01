Clima Sonora HOY: Monzón mexicano provocará FUERTES LLUVIAS este lunes 1 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El primer día de septiembre llega con un cielo que combinará nubes, calor extremo y lluvias fuertes en Sonora. La transición hacia el otoño todavía no se siente en la región, pues la entidad sigue enfrentando temperaturas sofocantes que superarán los 45°C en el noroeste, al mismo tiempo que se esperan precipitaciones intensas en varios municipios. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora este primer día del mes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el lunes 1 de septiembre en Sonora iniciará con un ambiente cálido y algo más fresco en las zonas serranas, donde se prevé presencia de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras. Las temperaturas máximas matutinas se ubicarán entre los 20 y 25°C, con un bajo nivel en los índices de rayos ultravioleta (UV).

Consulta el pronóstico del clima de este lunes en Sonora. Foto: Conagua

Durante la tarde, el panorama cambiará drásticamente: se anticipa un ambiente caluroso a muy caluroso, con registros extremos que podrían superar los 45°C en el noroeste del estado, al mismo tiempo que se desarrollarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las precipitaciones estarán acompañadas por rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, espectaculares y afectaciones en zonas urbanas.

Además, los aguaceros intensos podrían ocasionar inundaciones repentinas, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la noche, el ambiente se mantendrá húmedo y templado, con tormentas intermitentes en distintas regiones. El SMN advierte que la combinación de altas temperaturas durante el día y lluvias por la tarde-noche es propicia para la formación de tormentas fuertes, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil.

Panorama nacional

El clima de este lunes no solo será intenso en Sonora. El monzón mexicano, en interacción con la onda tropical número 29 y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, provocará lluvias de distinta intensidad en gran parte del país. Se esperan tormentas intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, mientras que estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas también registrarán precipitaciones muy fuertes.

En estas entidades, el ingreso de aire frío desde Estados Unidos (EU) reforzará al primer frente frío de la temporada, generando un ligero descenso en las temperaturas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

¡Disfruta de tu inicio de mes!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)