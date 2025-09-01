Inicia ciclo escolar 2025-2026 en Sonora; regresan a clases 440 mil estudiantes de nivel básico

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el 100 por ciento de las tres mil 115 escuelas públicas de nivel básico funcionando, el Gobierno de Sonora constató el inicio ordenado, seguro y exitoso del ciclo escolar 2025-2026, así como el regreso a las aulas de 440 mil estudiantes y más de 18 mil docentes.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, acompañado del secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete, destacó la histórica inversión en educación, de más de ocho mil 600 millones de pesos, que ha destinado el gobernador Alfonso Durazo durante su gestión.

Trabajamos para que tengan las herramientas necesarias y que su único objetivo sea estar en las aulas. Queremos que estén estudiando, porque así transforman su realidad y su entorno. Con la educación garantizamos un futuro exitoso; ese es el principal objetivo de todos estos apoyos", enfatizó.

En la ceremonia cívica a la que asistieron autoridades educativas, de gobierno, así como dirigentes sindicales e integrantes de la comunidad escolar en general, se inauguraron formalmente las instalaciones de la secundaria Técnica Número 81, ubicada al norponiente de Hermosillo, en la cual se invirtieron más de 22 millones de pesos.

Destacó que el ciclo escolar 2025-2026 inicia con uniformes escolares, libros de texto, becas, desayunos escolares, equipamiento tecnológico, útiles, así como una estrategia para fortalecer hábitos de vida saludable en el alumnado, garantizando la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las escuelas.

Fuente: Tribuna del Yaqui