La CEPC alerta por probabilidades de lluvias intensas y tormentas esta semana en Sonora

Durante esta semana continuarán las altas probabilidades de lluvias intensas en la entidad, especialmente en el sur de Sonora

En Sonora persistirán los efectos del monzón mexicano Créditos: Internet
Hermosillo, Sonora.- En Sonora persistirán los efectos del monzón mexicano que, en interacción con una vaguada en altura y una divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (75 a 150 milímetros), además de rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino.

Asimismo, el día miércoles se prevé un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, el cual se anticipa que se aproxime a las costas de Baja California Sur y, en consecuencia, genere un gran aporte de humedad a la región, ocasionando lluvias de intensas a extraordinarias, especialmente en el sur de Sonora.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, invitó a la población a mantener medidas preventivas ante la presencia de tormentas.

Además de la alta probabilidad de que continúen las lluvias durante toda esta semana, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 y 45 grados sobre el noroeste de la entidad sonorense. Debido a la elevada humedad en el ambiente, las sensaciones térmicas podrían ser aún mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

