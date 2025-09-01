La CEPC alerta por probabilidades de lluvias intensas y tormentas esta semana en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En Sonora persistirán los efectos del monzón mexicano que, en interacción con una vaguada en altura y una divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (75 a 150 milímetros), además de rachas de viento superiores a 65 kilómetros por hora sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino.

Asimismo, el día miércoles se prevé un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, el cual se anticipa que se aproxime a las costas de Baja California Sur y, en consecuencia, genere un gran aporte de humedad a la región, ocasionando lluvias de intensas a extraordinarias, especialmente en el sur de Sonora.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, invitó a la población a mantener medidas preventivas ante la presencia de tormentas.

Además de la alta probabilidad de que continúen las lluvias durante toda esta semana, se prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 y 45 grados sobre el noroeste de la entidad sonorense. Debido a la elevada humedad en el ambiente, las sensaciones térmicas podrían ser aún mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui