¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima en Sonora para este lunes 1 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón inicia la primera semana de septiembre 2025 con un clima que refleja toda la fuerza del verano sonorense. Las temperaturas extremas, los cielos soleados y la alta humedad marcarán el ambiente de este lunes 1 de septiembre, en el que los habitantes deberán prepararse para una jornada calurosa con variaciones en las condiciones hacia la tarde y la noche.

Así será el clima en Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, el pronóstico advierte un amanecer despejado y con sensación térmica más alta de lo habitual, que irá intensificándose conforme avance el día. La radiación solar alcanzará niveles elevados, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

La jornada comenzó con cielo despejado y temperaturas de alrededor de 26 a 30°C. Aunque el termómetro marca valores relativamente moderados a primeras horas, la sensación térmica supera los 32°, resultado de la humedad cercana al 90 por ciento. Hacia media mañana, el ambiente se volverá más pesado, con condiciones de "nubes y claros" y un índice UV que pasará de bajo a medio, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor.

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. El pronóstico estima temperaturas de hasta 38 a 40 grados, con sensación térmica que podría superar los 42 grados. Aunque se esperan lapsos de nubosidad, la radiación solar se mantendrá muy alta, especialmente alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde. Para las 17:00 horas existe la posibilidad de lluvia débil en algunas zonas, con un porcentaje estimado de 30 por ciento.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente. Las temperaturas oscilarán entre 30 y 32°C, con sensación térmica cercana a los 36 grados, lo que mantendrá la atmósfera calurosa incluso después de la puesta del sol. La humedad seguirá alta, aunque el índice UV descenderá a niveles bajos. Durante la madrugada, se prevé un cielo mayormente despejado y valores de 28 grados, lo que dará continuidad a una noche cálida.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel