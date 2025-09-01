Regresan a clases estudiantes, evento a beneficio de Cruz Roja y más noticias en el Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes no solo arranca una semana más sino también es el inicio de mes, por lo que la mejor forma de inicarlo es informado. Si quieres conocer la información más relevante durante la mañana de este 1 de septiembre, quédate a leer TRIBUNA porque te trae el mejor resumen de noticias que ocurren en territorio sonorense. En el Top 3 Sonora encontrarás la información que está marcando la agenda estatal.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Realizará Cruz Roja conferencia para recaudar fondos

Las damas voluntarias y el patronato de la benemérita Cruz Roja están organizando una conferencia con César Lozano para recaudar fondos a beneficio de esta institución.

Marchan por el Día Internacional de la Desaparición

A pesar de la intensa lluvia que sorprendió a la ciudad, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora realizaron una marcha en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada.

Este lunes regresan a clases más de 400 mil estudiantes

Más de 400 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases este lunes 1 de septiembre en Sonora, en un universo de más de cuatro mil planteles educativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui