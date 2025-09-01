Regreso a clases 2025: Así estará el clima en Hermosillo HOY lunes 1 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora inicia septiembre 2025 con un ambiente marcado por el calor característico de la región, especialmente durante la tarde. Aunque la jornada comienza con un cielo parcialmente cubierto, el pronóstico anticipa temperaturas que alcanzarán niveles elevados durante el día, mientras que por la noche se contempla un ligero incremento en la probabilidad de lluvias. ¡Aquí el reporte del clima para Hermosillo!

Así será el clima en Hermosillo HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las previsiones de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registró una temperatura promedio de 27°C, con sensación térmica cercana a los 29. El cielo se mostró entre nublado y con claros, acompañado de vientos suaves del noreste y niveles bajos de radiación ultravioleta (UV) en las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo para este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, las condiciones mejoraron hacia un ambiente más soleado, con temperaturas que alcanzaron los 34°C alrededor de las 11:00 horas. Durante la tarde, el termómetro se elevará hasta los 38 y 39°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 40. El cielo permanecerá mayormente despejado con algunos intervalos de nubes, aunque hacia las 14:00 horas se prevé un incremento en la radiación solar, con un índice UV muy alto, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

La humedad relativa, que se mantiene en niveles superiores al 70 por ciento, intensificará la sensación de bochorno en distintos puntos de la ciudad. Para la noche, el pronóstico indica un ligero descenso en la temperatura, con registros entre 29 y 30 grados, aunque la sensación térmica rondará los 34. Las condiciones del cielo variarán entre despejado y con algunos nublados, y se contempla una probabilidad de lluvia de hasta 24 por ciento en ciertos sectores.

Las dependencias señalan que las fuertes precipitaciones pluviales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Hacia la madrugada del martes 2 de septiembre, el ambiente será más estable, con mínimas cercanas a los 28 grados y cielo mayormente despejado. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)