Rinden protesta los nuevos jueces y magistrados de Sonora en el Congreso del Estado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Ana Patricia Briseño, Eduardo Sánchez y Violeta Ybarra rindieron protesta ante los diputados locales como nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora (STJS), junto con otras 47 personas que se suman al servicio judicial local.

En la sesión del Congreso del Estado, los legisladores tomaron protesta de 38 jueces, tres magistrados de circuito, seis magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y tres magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, que resultaron con la mayor votación el pasado 1 de junio.

El magistrado Eduardo Sánchez destacó que tienen una formación en el servicio judicial de Sonora, lo que respalda el trabajo a ejercer su nuevo cargo. Sostuvo que por primera vez llegó la democracia al Poder Judicial local. Cabe recordar que el 11 por ciento del electorado de Sonora salió a votar el pasado 1 de junio en Sonora por jueces y magistrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui