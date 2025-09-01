Sin contratiempos, regresan a clases niñas y niños en todo Sonora; así se vive el regreso a clases

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 1 de septiembre, los planteles escolares de nivel básico volvieron a las actividades cotidianas, con la presencia de niñas y niños, maestros, directivos y personal administrativo. El regreso a clases transcurrió sin contratiempos, gracias al apoyo de padres de familia, autoridades educativas y municipales, así como de elementos de tránsito municipal.

En algunos municipios de Sonora, fueron los alcaldes quienes dieron el banderazo a las actividades escolares, mientras que a nivel estatal correspondió al secretario de Educación, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Obregón

Con horarios de entrada de las 7:00 horas para los planteles de secundaria; a las 8:00 horas para los de primaria y a las 9:00 horas para las instituciones de preescolar, volvieron a clases cerca de 67 mil estudiantes de educación básica en Cajeme.

El inicio del ciclo 2025-2026 obligó también a un ajuste en la rutina de madres y padres de familia que tienen que optimizar sus tiempos de trabajo y otras actividades. En el marco de la ceremonia cívica con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que durante la primera jornada no se reportaron incidentes mayores y las clases iniciaron con tranquilidad y normalidad.

El edil cajemense hizo un llamado a los estudiantes de los diferentes niveles educativos para que aprovechen los conocimientos que les transmiten sus profesores en las aulas. "Vamos a estudiar, aprender y a comprender lo que estamos estudiando, para seguir transformando a México y a la sociedad, además de construir una sociedad más justa", manifestó Lamarque Cano.

Hermosillo

Con la entrega de material didáctico y libros escolares, arrancó el nuevo ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria en Sonora. En Hermosillo, el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, atestiguó el inicio escolar en la secundaria técnica no. 81, donde hizo la entrega de equipo deportivo, didáctico y paquetes de libros de texto.

Destacó la inversión de más de 400 millones de pesos para garantizar la entrega de los uniformes escolares gratuitos, antes del inicio del periodo escolar, pero también los recursos que aporta el gobernador Alfonso Durazo y la federación para otorgar becas a todas las niñas, niños y jóvenes de educación pública.

Muchas gracias por recibirnos. Hoy queda inaugurada formalmente la Escuela Secundaria Técnica Número 81, una secundaria que ya completa los 3 grados y que va a crecer, porque hay una demanda importante en este sector de la ciudad. Por eso el gobernador invirtió para esta secundaria más de 22 millones de pesos".

Llamó a las niñas y niños a aprovechar el material escolar y conservar en buen estado su plantel, pues el Gobierno de Sonora invierte cada año recursos importantes para mejorar la educación.

Guaymas

Sin contratiempos dio inicio el nuevo ciclo escolar en la región de Guaymas y Empalme, en donde este lunes regresaron a las aulas alrededor de 24 mil estudiantes del nivel básico de preescolar, primaria y secundaria.

Como estaba previsto, los niños de las escuelas primarias Loreto Encinas de Avilés y Luis G. Dávila fueron reubicados a otros planteles, debido a que los edificios de estas representaban riesgo para el alumnado por el daño que registran en su infraestructura, los mismos que tienen más de 100 años de antigüedad.

Navojoa

Ramón Norberto Delgado Corral, delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en el municipio de Navojoa, comentó que este lunes más de 30 mil niños regresaron a clases en las escuelas de nivel básico.

El funcionario precisó que desde hace un par de semanas, el personal docente y administrativo se reunió para limpiar los más de 300 planteles educativos en Navojoa, así como el levantamiento de necesidades prioritarias como desmonte, arreglo de drenajes y abastecimiento de agua, para que los pequeños puedan regresar a un entorno seguro.

La indicación del secretario de Educación y Cultura, Froylan Gámez Gamboa, es que no haya ningún contratiempo; estuvimos desde el 4 de agosto vigilando las escuelas y, gracias a Dios, no hubo ningún acto vandálico, no tuvimos ningún reporte. De igual manera, se logró entregar a tiempo los uniformes y libros escolares, así como las becas", afirmó.

Informó que en los demás municipios de la región, como Quiriego, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez, se logró un regreso a clases sin inconvenientes, con el que se espera la asistencia de más de 55 mil niños.

Fuente: Tribuna del Yaqui