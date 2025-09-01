Sonora: Abren convocatoria de becas para los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño invitó a participar en la convocatoria del programa de becas Sonora de Oportunidades para educación básica pública, ciclo 2025-2026, como parte de su compromiso de que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y que las limitaciones económicas no sean un impedimento.

Del 1 al 14 de septiembre estará disponible el registro de solicitudes para estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria; por lo cual Durazo Montaño exhortó a las personas interesadas a consultar las bases y requisitos de la convocatoria en el portal electrónico del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees), https://becasycredito.sonora.gob.mx/.

El gobernador Durazo resaltó que las niñas y niños en pobreza extrema, aquellos que habitan en comunidades indígenas o cuentan con alguna discapacidad, tendrán prioridad en la asignación de este apoyo que corresponde a dos mil 200 pesos que se entregarán en el transcurso del ciclo escolar 2025-2026.

En caso de necesitar asistencia, orientación y apoyo para el llenado de las solicitudes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales en Hermosillo, ubicadas en la calle Domingo Olivares Número 128 esquina con Paseo de la Paz, colonia Valle Grande; comunicarse al teléfono 662 289 8700 o escribir al correo atencionausuarios@sonora.edu.mx.

Asimismo, el Ibcees cuenta con sedes en Ciudad Obregón (Calle Sinaloa Número 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, colonia Centro. Teléfono: 644 410 6300) y en Nogales (Calle Campillo Número 140, colonia Fundo Legal, en las Oficinas de la Agencia Fiscal. Teléfono: 631 209 9476).

Fuente: Tribuna del Yaqui