Sonora: Nombran a Vicky Espinoza como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con el nombramiento de la nueva mesa directiva, presidida por la diputada de Morena Vicky Espinoza, se inauguró un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Sonora.

La mesa directiva quedó compuesta también por Azalia Guevara, Raúl González De la Vega y María Karina Olivares, para actividades por un año, con periodos extraordinarios.

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Vicky Espinoza, destacó el trabajo que se realizó durante el primer año legislativo, donde estuvo al frente del Parlamento el integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Omar del Valle Colosio.

"Fue creciendo, conforme pasó el tiempo, un gran maestro. Muy agradecida por las nuevas enseñanzas; ahora sí que no les voy a fallar, tengo un compromiso, porque dejó la vara muy alta, tengo un compromiso firme, pero aquí estamos para lo que sigue y continuar con esa dinámica".

En la presentación de su informe de trabajo, Omar del Valle Colosio destacó la aprobación de 20 reformas constitucionales de gran beneficio para el país, pero también otro paquete de reformas enviadas por el gobernador Alfonso Durazo para fortalecer el desarrollo de Sonora.

En la misma sesión de inicio del nuevo periodo ordinario del segundo año legislativo, el resto de integrantes reconoció el trabajo realizado a lo largo del primer año, con avances significativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui