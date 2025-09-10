Abren la primera Estancia Temporal para Víctimas en Situación de Violencia en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo inauguró la primera Estancia Temporal para Mujeres y sus hijas e hijos en situación de víctimas de violencia extrema, la primera en su tipo en todo el país. Durante el evento, el mandatario sonorense enfatizó que este proyecto forma parte del programa de Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes en Situación de Víctimas de Violencia Extrema, que promueve acciones enfocadas en construir entornos más seguros para las y los sonorenses.

"Me da mucho gusto que podamos dar este paso, la inauguración de estas instalaciones que van a ser un refugio temporal para mujeres, sus hijas, sus hijos, que eventualmente padezcan algún problema de violencia; ojalá no fuera así, pero lamentablemente se dan. Debemos reconocer que en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, tenemos un gran reto en el estado de Sonora", sostuvo el gobernador Durazo Montaño.

Por su parte, la comisionada ejecutiva estatal de Atención a Víctimas de Sonora, Lizeth Salcedo Salinas, señaló que este programa brindará atención jurídica, médica, psicológica especializada, acompañamiento social y estrategias de economía personal y comunitaria.

La estancia temporal representa una inversión superior a los 21 millones de pesos; proyecto que contempla áreas comunes, de servicio, de atención y recámaras para atender a 21 familias de manera simultánea.

Sonora se transforma con la primera Estancia Temporal para Mujeres y sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema, la primera en su tipo en todo el país.



Aquí brindaremos asesoría jurídica, médica, psicológica, acompañamiento social y de emprendimiento a quienes más lo… pic.twitter.com/SkqTFP9Vt9 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui