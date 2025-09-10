Ciudad Obregón: ¡Alerta! Así estará el clima este miércoles 10 de septiembre de 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 10 de septiembre de 2025, el clima de Ciudad Obregón se mantendrá mayormente estable, con condiciones de cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas que alcanzarán niveles elevados en horas de la tarde. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo. ¡Toma nota y planea tu jornada!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de The Weather Channel, la cabecera municipal de Cajeme registrará temperaturas que oscilarán entre los 28 y los 37°C, con una humedad considerable y sensación térmica superior a los valores marcados en el termómetro.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente iniciará con valores de 27 a 30°C, bajo condiciones de nubosidad ligera. La sensación térmica podría ubicarse entre los 32 y los 38 grados, lo que refleja un inicio de jornada caluroso pese a la presencia de algunas nubes. El viento se mantendrá con rachas suaves provenientes del sureste, de entre 7 y 20 kilómetros por hora, mientras que el índice UV comenzará en niveles bajos pero alcanzará un aumento progresivo hacia el mediodía.

Hacia la tarde, las temperaturas se elevarán hasta los 36 y 37 grados, con una sensación térmica que podría superar los 43 grados. En este lapso se espera que el cielo permanezca mayormente soleado y con baja probabilidad de lluvia, cercana al uno por ciento. La humedad relativa, en combinación con la radiación solar, incrementará la percepción del calor. Aun con estas condiciones, el viento continuará siendo ligero, con dirección variable hacia el suroeste y oeste.

Durante la noche, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a temperaturas, que descenderán hasta los 28 o 30 grados. El cielo se mantendrá despejado, aunque la sensación térmica continuará elevada, alcanzando hasta 35 o 37 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, cercana al cinco por ciento, y el viento será suave con dirección variable al este y suroeste. La humedad alta y el calor acumulado durante el día podrían generar una sensación de bochorno.

En la madrugada del jueves, el termómetro se ubicará en torno a los 28 grados con cielo parcialmente nublado y una ligera probabilidad de lluvia del siete por ciento. El ambiente nocturno conservará humedad elevada, lo que mantendrá la percepción de calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel,