Clima en Sonora: Advierten de LLUVIAS FUERTES para HOY 10 de septiembre en la NOCHE; en esta región lloverá

Hermosillo, Sonora.- Aunque no hay aviso de ninguna tormenta potencial para Sonora, esta noche de miércoles 10 de septiembre podría llover, según el reporte de las autoridades meteorológicas. TRIBUNA trae toda la información del clima en Sonora para que las lluvias fuertes que están previstas para hoy no te agarren desprevenido, ya que se esperan precipitaciones para diferentes regiones. Toda la información es de acuerdo al reporte que hacen la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Según la información del boletín vespertino de la Conagua, para las 21:00 horas en la región sur y costa (sur) de Sonora. Además, también se están pronosticando chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el este, norte y centro de Sonora. El comunicado señala que "el monzón mexicano, canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro y sureste de México, inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, además del ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe" propiciarán estas condiciones climáticas.

Lluvias para Sonora hoy en la noche

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre la formación de tormentas aisladas en el noroeste del estado. "Durante la tarde-noche, algunos núcleos estarían ingresando a municipios del sur del estado, ocasionando de nueva cuenta precipitaciones moderadas (5 a 25 milímetros), rachas de viento y descargas eléctricas sobre la noche y parte de la madrugada", informó en un breve posteo en redes sociales, en el que señaló que también podrían presentarse rachas de viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h).

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional señaló el ingreso del frente frío número 3 que recorre lentamente el noroeste del país, asociado con la corriente en chorro subtropical, esto puede originar vientos con rachas de 40 a 60 km/h y descenso de la temperatura en Baja California y Sonora.

¿Cómo será el clima para mañana jueves 11 de septiembre en Sonora?

Según la información de la Conagua, se tendrá un cielo despejado a medio nublado durante el día con lluvias puntuales y chubascos. Por la mañana, podría haber un ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas, pero por la tarde seguiría presentándose un ambiente caluroso con temperaturas variables de entre 35 a 40 grados centígrados.

Se formaron nubosidades en Sonora

