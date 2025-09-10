Clima en Sonora HOY 10 de septiembre: ¿A qué hora LLOVERÁ? Advierten TORMENTAS nocturnas

Hermosillo, Sonora.- Sonora amaneció este miércoles 10 de septiembre de 2025 con un contraste marcado en su pronóstico del clima: mientras el calor sigue siendo protagonista en gran parte del estado, se espera la llegada de lluvias que podrían complicar la tarde y la noche. La combinación de fenómenos atmosféricos mantiene el ambiente cambiante y con riesgos de tormentas acompañadas de descargas eléctricas, vientos intensos y hasta caída de granizo en algunas zonas. ¡Toma precauciones!
Así será el clima en Sonora este miércoles
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada arrancará con bancos de niebla en el oeste y noroeste de Sonora, cielo despejado a medio nublado y un ambiente templado en las sierras, aunque cálido en el resto de la región. Sin embargo, a lo largo del día las condiciones se transformarán con nubosidad y lluvias que requieren precaución.
En la mañana, se prevé un clima relativamente estable, con temperaturas en ascenso. Las sierras mantendrán un ambiente fresco, mientras que las costas y zonas urbanas sentirán calor desde primeras horas. Al sur, en Sinaloa, se esperan lluvias y chubascos matutinos que podrían extenderse hacia la zona costera de Sonora en el transcurso del día. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 20 y 25°C.
Por la tarde, el ambiente será muy caluroso, con máximas superiores a los 40°C en diferentes puntos de la entidad. Sin embargo, la presencia del monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerán la formación de tormentas en Sonora, algunas de ellas intensas y acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo.
Estas lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves y crecida de arroyos en zonas vulnerables. En la noche, la inestabilidad atmosférica continuará. El cielo permanecerá mayormente nublado y se mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes en diversas regiones, principalmente en el norte y sur del estado.
Las autoridades llaman a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, ya que las condiciones podrían variar en cuestión de horas. Hoy, en Sonora, el calor y las lluvias se encuentran en un pulso que marcará el ritmo de la jornada.
Fuente: Tribuna / Servicio Meteorológico Nacional (SMN) / Comisión Nacional del Agua (Conagua