Construirán dos malecones, dejan bombas en escuela de Hermosillo y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tribuna Top 3 Sonora.

Hallan bombas caseras en escuela

Se registró una fuerte movilización en la escuela primaria Vicente Guerrero de Hermosillo, debido a que se encontraron varias bombas molotov por fuera de las instalaciones. Se suspendieron las clases en ese plantel.

Rescatan a niños tras atascarse bus escolar

Un camión escolar fue rescatado por elementos de la Marina al sur de Ciudad Obregón, después de quedar atrapado por en una zona que estaba inundada tras las recientes lluvias.

Construirán malecón turístico en el Cochórit y San Carlos

El gobernador Alfonso Durazo encabezó los eventos donde se dio inicio a la construcción del malecón turístico del Cochórit, así como uno nuevo en la Bahía Delfin, en San Carlos. Además, se confirmó la rehabilitación del malecón turístico de Guaymas.

