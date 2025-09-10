Destina gobernador Alfonso Durazo más de 2 mil 600 mdp para programa de becas en Sonora

Hermosillo, Sonora.- De septiembre de 2021 a septiembre del presente año, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha destinado más de dos mil 600 millones de pesos para entregar más de medio millón de becas en el marco del programa Sonora de Oportunidades, convirtiéndolo en el respaldo gubernamental más grande para estudiantes en la historia de Sonora.

Esta iniciativa comenzó con un fondo de 400 millones de pesos, el cual se obtuvo con la reducción a la mitad del presupuesto al Congreso del Estado de Sonora, para el respaldo a miles de alumnas y alumnos en la entidad que podrán continuar con sus estudios.

A lo largo de estos cuatro años, el gobernador Durazo Montaño ha hecho énfasis en que la transformación se debe dar desde las aulas, permitiendo que los alumnos, desde educación básica hasta superior, puedan seguir con sus estudios.

Entregamos más de medio millón de becas, desde primaria hasta universidad. Invertimos más de dos mil 600 millones de pesos para abrir puertas, derribar barreras y sembrar futuro", indicó.

Con este programa, se impulsa la continuidad a la formación y trayectoria de las y los jóvenes de la entidad, permitiendo transformar Sonora con resultados reales.

Fuente: Tribuna del Yaqui