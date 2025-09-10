Egresan 155 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública; se sumarán a la PESP

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 10 de septiembre egresaron 155 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública (USP), quienes se incorporarán en su gran mayoría a las filas de la Policía Estatal.

Tras finalizar su formación inicial como Policía de Proximidad, los integrantes de la generación Águila recibieron del secretario de Seguridad Pública (SSP), Braulio Martínez Navarrete, la constancia oficial que los acredita para desempeñar su labor con compromiso y responsabilidad en beneficio de las y los sonorenses.

El titular de la SSP exhortó a las y los cadetes a recordar que cada decisión que tomen impactará en las personas a quienes se deben, porque la confianza y la credibilidad ciudadana se ganan con acciones.

En cumplimiento al compromiso del Gobernador Alfonso Durazo de fortalecer las corporaciones de seguridad pública, hoy egresaron 155 cadetes de la Universidad de la Seguridad Pública 1/2 pic.twitter.com/viHC16NhcV — Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) September 10, 2025

La muestra más clara de ello, dijo, es el propio gabinete de Seguridad Federal, encabezado diariamente por la presidenta, Claudia Sheinbaum, bajo cuyo liderazgo en julio pasado fue publicada la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca una transformación integral mediante la creación de una metodología uniforme para el fortalecimiento y dignificación de los cuerpos policiales, entre otros aspectos.

Ellioth Romero Grijalva, rector de la Universidad de la Seguridad Pública, informó que de 2022 a la fecha han egresado mil 462 cadetes, de los cuales 867 son hombres y 595 mujeres.

En la Universidad de la Seguridad Pública, reafirmamos el compromiso del Gobernador @AlfonsoDurazo de fortalecer a las corporaciones de seguridad en Sonora.



Hoy, 155 cadetes de la generación Águila concluyeron su formación inicial como Policías de Proximidad, recibiendo su… pic.twitter.com/cJRgRdiEYN — Ellioth Romero (@DrElliothRomero) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui