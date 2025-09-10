El Ayuntamiento de Hermosillo recauda 120% más y mejora sus servicios: Flor Ayala en Mesa Cancún

Hermosillo, Sonora.- Gracias a una política financiera innovadora y cercana a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Hermosillo, encabezado por Antonio 'Toño' Astiazarán, ha logrado aumentar su recaudación en más de 124 por ciento desde 2021, afirmó Flor Ayala Robles Linares. Durante su participación con integrantes de la Mesa Cancún, la tesorera municipal reconoció cómo se ha alcanzado un presupuesto estimado de ocho mil 500 millones de pesos para el cierre de este 2025.

"Este crecimiento no es producto del azar, sino de una estrategia clara: generar confianza a través de resultados visibles. Hermosillo cuenta hoy con servicios públicos entre los mejor calificados del país, incluyendo recolección de basura, alumbrado público, patrullas eléctricas, infraestructura urbana y más de 400 parques rehabilitados", dijo.

#Hermosillo | En más del 120% ha logrado recaudar el gobierno de Hermosillo bajo el liderazgo de Antonio Astiazarán y eso se traduce también en que la ciudad tiene de los mejores servicios públicos en el país, Flor Ayala, tesorera uD83DuDDE3? (@MesaCancun) pic.twitter.com/tkCb79eveU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Impuesto predial

Sobre la recaudación del impuesto predial, mencionó que ha sido un eje clave, impulsado con programas de incentivos, cercanía con las colonias y educación cívica. Todo ello al final se ha visto reflejado en un aumento sustancial en la base de contribuyentes. "Además, Hermosillo ha logrado reducir su deuda pública en más de 700 millones de pesos, demostrando disciplina presupuestaria y eficiencia en el gasto", afirmó.

Libramiento norponiente

Igualmente, la tesorera municipal resaltó que uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración es la construcción del libramiento norponiente, el primero en el país con inversión 100 por ciento privada por más de mil 180 millones de pesos. "Esta obra conectará el aeropuerto con la Carretera Federal 15, aliviando el tráfico pesado y mejorando la competitividad logística de la ciudad", finalizó.

El Ayuntamiento de Hermosillo también ha invertido más de 600 millones de pesos en infraestructura hídrica para mejorar el abasto de agua y enfrentar la sequía, además de trabajar con visión, orden y cercanía con toda la sociedad hermosillense.

#TribunaInforma | ud83dudd34Mesa Cancu00fan desde #Hermosillo, #Sonora, con la invitada Flor Ayala Robles Linares, tesorera municipal de Hermosillo ud83dudd34 Posted by Tribuna Sonora on Wednesday, September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui