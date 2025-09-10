La edición 2025 del 'Festival del Globo' en Hermosillo durará tres días

Hermosillo, Sonora.- El 'Festival del Globo' 2025 en Hermosillo se extenderá a tres días, buscando que los asistentes disfruten más tiempo de sus actividades, informó Fernanda Cisneros. La directora de Turismo Municipal de Hermosillo recordó que antes se realizaba en sólo dos días, lo que dejaba a muchos con ganas de vivir un paseo en globo y explorar todas las opciones que ofrece el festival.

"Por primera vez, el festival será del 7 al 9 de noviembre. Antes eran dos jornadas; ahora serán tres", señaló. Detalló que durante el evento habrá vuelos libres y de exhibición en el complejo turístico Econatura, además de áreas interactivas y actividades culturales.

Finalmente, la funcionaria adelantó que se preparan sorpresas para toda la familia, presentaciones musicales y espacios pensados para personas de todas las edades, incluidas quienes quieran disfrutar con sus mascotas. Próximamente, se dará a conocer el costo de los vuelos libres en globo.

uD83CuDF88? ¡Piso 21 en el Festival del Globo 2025!



Este 8 de noviembre nos vemos en el Festival del Globo y ellos mismos te lo dicen… uD83DuDD25

Dale play al video y prepárate para cantar en vivo todas sus canciones.

¿Listos para vivir una noche increíble en Hermosillo? pic.twitter.com/KWnGHkQ6FN — Gobierno de Hermosillo (@HermosilloGob) August 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui