Pelea en Conalep de Nogales, anuncian Festival del Globo 2025 y más noticias en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce las noticias más interesantes que están marcando la agenda del estado a través del Tribuna Top 3 Sonora.En el resumen de hoy encontrarás los detalles de la pelea por fuera del Conalep de Nogales, anuncian Festival del Globo 2025 y más noticias interesantes. Quédate en TRIBUNA e informarte, de forma breve, sobre los asuntos más relevantes que ocurren en territorio sonorense.

Anuncian Festival del Globo 2025

Se informó que el Festival del Globo 2025 tendrá una duración de tres días, con el objetivo de que las personas tengan más tiempo para disfrutar de las diferentes actividades programadas. El evento se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre próximo.

Rescatan a perros y aves en Guaymas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) realizó un cateo en un domicilio en Guaymas, que tuvo como resultado el rescate de 11 caninos, además de diversas aves; todos los animales fueron encontrados en condiciones de maltrato y abandono

Cinco detenidos tras riña en Conalep Nogales

Al menos cinco detenidos luego de una riña entre estudiantes y un agente de Tránsito Municipal por fuera de las instalaciones del Conalep de Nogales. La pelea comenzó después de que un alumno tratara de evitar que multaran a su abuelo, quien conducía un taxi.

Fuente: Tribuna del Yaqui