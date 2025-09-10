Pronóstico del clima Hermosillo HOY miércoles 10 septiembre: Advierten CALOR de hasta 39°C

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo vivirá este miércoles 10 de septiembre un día marcado por altas temperaturas, cielos despejados y condiciones típicas del desierto sonorense. El día estará dominado por el calor, con valores que rozarán los 39°C en su punto máximo, acompañado de vientos ligeros y baja probabilidad de lluvia. ¡Conoce más detalles en el pronóstico del clima de esta jornada!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana la ciudad inició con un ambiente despejado y temperaturas cercanas a los 26°C, que se intensificaron rápidamente conforme avanzaron las horas. Desde las primeras horas, el cielo se mantuvo completamente soleado, con una sensación térmica que oscilaba entre los 28 y los 33 grados. El viento sopló con calma desde el este, con velocidades de entre 4 y 17 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo para este miércoles. Foto: Conagua

Entre las 9:00 y las 11:00 horas, la temperatura ya superaba los 30°C, con una sensación térmica que llegó a 38 grados, mientras que el índice UV se elevó hasta niveles catalogados como 'muy altos', lo que obligó al uso de protector solar y medidas de cuidado para quienes permanecieron al aire libre. Para la tarde, se espera que el calor alcance su máxima intensidad. Hacia las 14:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 35 grados, con sensación térmica de hasta 40 grados debido a la humedad relativa y la radiación solar directa.

El viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con ráfagas que podrán alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora. Aunque se anticipa cielo mayormente soleado, hacia las 16:00 y 17:00 horas podrían presentarse nubes dispersas sin mayores consecuencias, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en apenas uno por ciento. El índice UV continuará en niveles muy altos, siendo especialmente riesgoso para quienes realicen actividades al aire libre sin protección adecuada.

Al caer la noche, el calor persistirá aunque con un ligero descenso en los valores registrados. A las 20:00 horas, la temperatura rondará los 30 grados, con sensación térmica de hasta 36, bajo un cielo completamente despejado. Durante las últimas horas del día, el viento soplará desde el suroeste con rachas moderadas, entre 9 y 18 kilómetros por hora, lo que permitirá un ambiente algo más tolerable.

A las 23:00 horas, el termómetro marcará 27 grados, todavía con una sensación térmica cercana a 32. La probabilidad de lluvia se mantendrá prácticamente nula, con apenas un dos por ciento durante la noche y un seis por ciento en la madrugada, por lo que no se esperan precipitaciones significativas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel