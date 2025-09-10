Reconocen actuación del Ayuntamiento de Cajeme tras separar a funcionario de su cargo

Cajeme, Sonora.- Marco Iván Márquez, director de la asociación civil Cajeme Cómo Vamos (CCV), reconoció el hecho de que el Ayuntamiento que encabeza Javier Lamarque Cano actuara separando de su cargo a un funcionario acusado por supuestos malos manejos administrativos.

Indicó que, como organización, esperan que en el caso del director de presupuestos y gastos públicos municipales, las autoridades correspondientes actúen conforme lo dicta la ley y con base en las pruebas que se presentaron.

"Estamos a la expectativa; por lo pronto es de reconocer que actuaran y hayan resuelto como una medida momentánea y de prevención que hayan separado al funcionario de su cargo para investigarlo", indicó el director de Cajeme Cómo Vamos.

Destacó el hecho de que el Ayuntamiento de Cajeme reconociera la labor que realiza la mencionada organización civil, luego de interponer la denuncia contra un funcionario municipal.

Cabe destacar que los cargos que pesan sobre el ahora exfuncionario se relacionan con el hecho de otorgar contratos a personas con las que tiene vínculos familiares, ocasionando daños al patrimonio.

La denuncia fue interpuesta ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Sonora (ISAF), por conflicto de intereses, incumplimiento y abuso de funciones, así como tráfico de influencias.

Las posibles consecuencias van desde el despido del funcionario, sanciones económicas y evitar que la presunta familia participe en licitaciones públicas futuras.

El director de Cajeme Cómo Vamos, Marco Iván Márquez, destacó el hecho de que el Ayuntamiento reconociera la labor de la organización civil tras denunciar a funcionario municipal.

3.9 millones de pesos, es la cantidad que asignó el exfuncionario a proveedores con vínculos familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui