Se suman en Sonora mil 500 beneficiarios al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Hermosillo, Sonora.- Durante la primera semana de septiembre, en Sonora se entregaron más de mil 500 tarjetas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a igual número de nuevos beneficiarios que se registraron del 1 al 10 de agosto pasado.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó que actualmente en la entidad son siete mil 575 jóvenes que reciben un apoyo mensual de ocho mil 480 pesos, servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y capacitación laboral durante un año.

La dispersión de recursos asciende a los 64 millones 200 mil pesos, recursos que llegan a la entidad cada mes y contribuyen a la economía de los jóvenes y sus familias", indicó.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Desde 2018 se les ofrece la oportunidad de capacitarse en un centro laboral con la posibilidad de ser contratados al término del periodo como aprendices.

Almada Palafox invitó a las y los jóvenes que reúnan los requisitos para inscribirse al programa cuya próxima apertura que se anunciará con oportunidad. El registro es en línea en la página: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Fuente: Tribuna del Yaqui