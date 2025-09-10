Sonora: IP aplaude proyecto de los malecones turísticos en Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- El proyecto de la construcción de malecones turísticos en San Carlos y El Cochórit, así como la rehabilitación del de Guaymas, presentado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, vendrá a dinamizar la economía en esta región, opinó Julio Saldate Ortegón.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guaymas, Empalme y San Carlos, manifestó que estas obras van a atraer más visitantes a la zona, lo cual representa derrama económica que beneficia de manera directa a los comerciantes.

Esto es en lo que hemos estado insistiendo para dar un mayor flujo económico a esta zona de la entidad, agregó, que junto a otras obras como la del aeropuerto y la carretera Guaymas – Chihuahua, la habrán de catapultar a otro nivel.

El dirigente gremial destacó que este tipo de atractivos va a traer más turismo, y ello será de beneficio para el comercio organizado, restaurantes, hoteles, transporte, tiendas de conveniencia y otros sectores.

"Ahora, lo que esperamos es que los comerciantes entren en la formalidad, en el caso de los que aún no lo están, para de esta manera puedan aprovechar al máximo los beneficios que esto va a representar", anotó.

Ariel Gaspar Ozuna, prestador de servicios en San Carlos, coincidió que los malecones turísticos vendrán a dar un plus a los atractivos que aquí se tienen, además que durante su construcción van a generar mano de obra que tanto se requiere.

Reconoció la visión del gobernador Alfonso Durazo por la realización de estos ambiciosos proyectos turísticos, que lo mismo en San Carlos, en Guaymas como en Empalme se esperaban con mucho entusiasmo.

690 millones de pesos proyecta invertir el Gobierno del Estado en los tres malecones turísticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui