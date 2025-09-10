Edición Impresa Suscríbete
Huatabampo

Vecinos de 'La Escalera' en Huatabampo viven en riesgo por daños a sus viviendas tras paso de 'Lorena'

Las familias solicitaron la generosidad de la ciudadanía para poder recuperar parte de su patrimonio perdido por el paso de la tormenta tropical 'Lorena'

Los techos de algunas viviendas en la comunidad se derrumbaron por las lluvias Foto: Internet

Huatabampo, Sonora.- Habitantes de la comunidad indígena de 'La Escalera' en Huatabampo piden el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para poder reparar sus techos, los cuales se vieron afectados por el paso de 'Lorena'. No obstante, las familias afectadas mostraron su preocupación debido a que los reportes de Protección Civil señalan que pudieran presentarse más lluvias intensas durante los próximos días, lo cual podría destruir su patrimonio.

Los daños

Techos caídos, paredes cuarteadas y muebles destruidos son parte de los daños que se contabilizaron en la comunidad de 'La Escalera', por lo que vecinos hicieron un llamado a la ciudadanía para que las familias puedan recuperar parte de lo perdido.

Con profundo respeto, hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo hacia las familias damnificadas, ya sea mediante donativos, víveres, ropa, cobijas u otros medios que puedan contribuir al bienestar de quienes hoy más lo necesitan", indicó Abel Ramírez, vecino afectado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Huatabampo aseguró que se encuentran gestionando apoyos, para que en los próximos días puedan ser entregados a las comunidades afectadas por las lluvias.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

