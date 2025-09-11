Afirma Alfonso Durazo que confía en que Sonora se beneficiará con el presupuesto federal

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confió en que la entidad se beneficiará con el paquete económico de la federación del 2026, con obras e inversiones importantes. El mandatario estatal dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado prioridad para dar continuidad a diferentes proyectos que se ejecutan en Sonora y programas sociales que son con recursos de la federación.

El gobernador del estado se dijo optimista sobre la elaboración del paquete económico federal que plantean a nivel nacional, al señalar que garantizarán las acciones prioritarias. Puntualizó que las labores de gestionar y realizar solicitudes son cruciales para poder consolidar obras de infraestructura.

"Miren, no tengo mayor preocupación porque, mientras haya margen de maniobra para ir a tocar puertas y ventanas y gestionar recursos, lo compensamos de otra manera; por ejemplo, en materia de salud. Si por un lado viniese un recorte, que espero que no, por otro nos están apoyando con la construcción de Navojoa, de San Luis Río Colorado, del propio Hospital Universitario, lo que viene para Guaymas; no me preocupa", dijo el gobernador.

Recordó que en Sonora se realizan inversiones significativas para el desarrollo social, económico e industrial que beneficiarán al aporte económico nacional, así como inversiones para obra hidráulica para garantizar el agua en Sonora, por lo menos 30 años.

Cuarto Informe

Por otra parte, Alfonso Durazo confirmó que entregará el próximo sábado 13 de septiembre su cuarto Informe de Gobierno al Congreso del Estado y, posteriormente, dará un mensaje.

Este próximo 13 de septiembre, haremos un ejercicio más de transparencia ante el pueblo sonorense. Cuatro años de resultados y de trabajo. #SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/uv9SfVHqb4 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui