Alertan por posibles brotes de dengue en Sonora después de las lluvias 'Lorena'

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud en Sonora exhortó a la población a redoblar esfuerzos en contra del dengue, ante la confirmación de más de 600 casos durante el 2025 en la entidad. Universo Ortiz, director de Promoción a la Salud, dijo que, ante las pasadas lluvias por la tormenta 'Lorena' en Sonora, hay más probabilidades de desarrollo del mosquito transmisor del dengue, debido al agua que se encuentra estancada.

Universo Ortiz invitó a los ciudadanos a mantener las medidas de cuidado, que son básicamente la limpieza de cacharros y basura en los hogares, además de eliminar todo tipo de recipiente que pueda almacenar agua, debido a que es ahí donde se prolifera el mosquito. "Ahora más que nunca tenemos que comenzar con las acciones, que son muy básicas; todos podemos contribuir, pero es necesario que la población también ponga de su parte, no todo depende de las fumigaciones", llamó.

En total, hasta la semana epidemiológica 36, que comprende hasta los primeros cinco días de septiembre, suman 649 casos acumulados de dengue en Sonora. El mosquito transmisor del dengue se reproduce en el agua, incluso hasta en la que se almacena en una corcholata; por ello, es importante limpiar espacios como patios y parques.

Fuente: Tribuna del Yaqui