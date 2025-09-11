Así estará el clima en Ciudad Obregón HOY 11 de septiembre: Alertan CALOR y pocas LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 11 de septiembre de 2025, Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, vivirá un día con altas temperaturas y condiciones que combinan cielo despejado con intervalos nubosos a lo largo del día, por lo que será necesario tomar precauciones. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la información de The Weather Channel, esta mañana el cielo se presenta mayormente despejado, con temperaturas cercanas a los 27°C, con una sensación térmica de hasta 32 y una humedad elevada del 95 por ciento. El amanecer, registrado a las 5:50 horas, marcó un arranque cubierto, que poco a poco dio paso a nubes dispersas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Conforme avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 33°C hacia media mañana, con la sensación térmica incrementándose hasta los 40 grados, acompañada de ráfagas de viento leves desde el sureste. Durante la tarde, las condiciones se tornarán más intensas en cuanto al calor. El pronóstico señala que los termómetros alcanzarán una máxima cercana a los 37 grados, aunque la sensación térmica podría superar los 43.

El cielo permanecerá entre soleado y con algunos claros, lo que incrementará el índice UV a niveles muy altos, obligando a extremar precauciones al exponerse al sol. Además, se contempla la presencia de algunas nubes con posibilidad baja de lluvia ligera hacia el final de la tarde, alrededor de las 17:00 horas, con probabilidades que apenas rozan el 30 por ciento. Los vientos se mantendrán débiles, soplando desde el oeste con velocidades que oscilarán entre siete y 18 kilómetros por hora.

En las siguientes tres horas, se prevén #Lluvias con #Chubascos y #DescargasEléctricas en entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Detalles, en las imágenes?? pic.twitter.com/n3w7KjmNxL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025

Ya por la noche, el ambiente continuará caluroso, aunque más estable. Se prevén temperaturas cercanas a los 30 grados, con mínimas que podrían descender a 28 durante la madrugada. El cielo se mantendrá despejado en gran parte, con algunas nubes aisladas y una probabilidad ligera de precipitaciones del seis al ocho por ciento, sobre todo en las primeras horas nocturnas. La sensación térmica se mantendrá elevada, rondando entre los 34 y 36 grados, producto de la humedad persistente.

El viento será suave, con ráfagas esporádicas desde el suroeste, y la visibilidad no tendrá limitaciones. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)