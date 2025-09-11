Carretera Huatabampo-Etchoropo permanecerá cerrada este viernes

Huatabampo, Sonora.- El Gobierno Municipal de la 'Tierra de Generales' anunció el cierre de la carretera Huatabampo-Etchoropo, a la altura de las comunidades de Bacapaco y San Francisco, a partir de este viernes.

Las autoridades precisaron que el cierre de la vialidad será a partir de las 07:00 hasta las 21:00 horas, debido a que se realizarán trabajos de desagüe en las zonas afectadas por las inundaciones que dejó la tormenta tropical 'Lorena', así como las recientes lloviznas.

Estos trabajos son cruciales para liberar de agua a la comunidad de Bacapaco. Una vez que el nivel del agua descienda, las autoridades podrán realizar las evaluaciones necesarias para determinar qué habitantes pueden regresar a sus hogares de manera segura", se indicó.

Por ello se recomendó tomar rutas alternas y planificar sus viajes con anticipación para evitar algún contratiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui