Clima en Sonora HOY 11 de septiembre 2025: Calor, lluvias y fuertes rachas de viento

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 11 de septiembre, el estado de Sonora experimentará condiciones cambiantes de clima que irán desde un amanecer fresco hasta una tarde muy calurosa con presencia de lluvias y vientos intensos. Para que tomes las precauciones necesarias y nada interrumpa tus actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Sonora este jueves 11 de septiembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 11 de septiembre, el estado gobernado por Alfonso Durazo tendrá cielo medio nublado a lo largo del día, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, los que se presentarán principalmente en la tarde y noche.

Así será el clima en Sonora este jueves 11 de septiembre. Foto: Conagua

Aunque en la mañana predominará un ambiente fresco, sobre todo en áreas serranas donde incluso se percibirá frío, para la tarde se espera un ascenso notable en la temperatura que generará un ambiente caluroso a muy caluroso. Las temperaturas mínimas matutinas se ubicarán entre los 25 y 30°C, mientras que las máximas calurosas podrían superar los 45°C en zonas desérticas. Ante esto, es importante la hidratación y el uso de protector solar, según las autoridades meteorológicas.

Igualmente, en el estado de Sonora los vientos soplarán del oeste y suroeste entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Estas condiciones, sumadas a las precipitaciones, podrían ocasionar complicaciones en caminos y zonas urbanas debido a encharcamientos y visibilidad reducida. Toma precauciones si este jueves tienes planeado manejar.

Advierten lluvias en México HOY jueves 11 de septiembre

A nivel regional, en el noroeste de México, el monzón continuará provocando lluvias, lo que implica que estados como Sinaloa presenten precipitaciones puntuales fuertes que pueden incrementar niveles de ríos y arroyos, además de riesgo de deslaves e inundaciones. El viento en esta zona alcanzará rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

El panorama nacional también refleja una jornada de inestabilidad atmosférica. Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se ubica al sur de Guerrero y, al interactuar con canales de baja presión, genera lluvias intensas en entidades del occidente, centro, oriente y sureste del país. Estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero enfrentan precipitaciones puntuales intensas, mientras que Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán también registran lluvias de gran intensidad.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)