Clima en Sonora: ¿LLUVIA hoy en la NOCHE? Advierten presencia de ciclón tropical en el Pacífico

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades meteorológicas han advertido la presencia de un ciclón tropical en el Pacífico; además de eso, se han pronosticado posibles chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora para hoy en la noche. TRIBUNA te cuenta el reporte vespertino que da la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). No dejes de leer para que las precipitaciones no te sorprendan.

De acuerdo con el reporte vespertino del Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente de la península de Baja California, propiciará chubascos y lluvias fuertes en Sonora. Por esto se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes para las regiones noroeste, norte, centro, este y sur de 18:00 a 21:00 horas para esta noche de jueves 11 de septiembre. Además, se esperarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h.

¿Afectará el ciclón tropical a Sonora?

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el ciclón tropical que se formó hoy en el océano Pacífico se encuentra cerca de las costas mexicanas, pero no impactará directamente al estado de Sonora; sin embargo, sí podrían presentarse precipitaciones menores, no iguales a las presentadas por el ciclón tropical 'Lorena'. Según la información, se espera que este sistema de ciclón tropical en el Pacífico tienda a desplazarse paralelo a las costas del sur del país y se aproxime a la península de Baja California Sur.

"Los efectos previstos para Sonora indican cielos mayormente nublados de la tarde del domingo hasta el martes, con precipitaciones promedio de 25 a 40 milímetros (mm), con picos puntuales de 50 mm. Incluso podrían presentarse lluvias con acumulados totales de hasta 100 mm en todo el evento, considerando el periodo del próximo domingo al martes", señaló el boletín de Protección Civil.

Lluvias en Sonora para hoy

¿Cómo será el clima para mañana en Sonora?

De acuerdo con el pronóstico, se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas. Aun así, se tendrán temperaturas de 35 a 40 grados centígrados.

Las lluvias que se presentarían en el estado

Fuente: Tribuna del Yaqui