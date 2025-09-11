Descartan lluvias por nuevo ciclón, reabrirán Mercado Municipal de Hermosillo y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, en la actualidad hay muchas formas de mantenerte informado de lo que acontece en Sonora o el estado en el que vivas, sin embargo, si tú tienes pocos minutos para enterarte de las noticias que están marcando la agenda de la entidad, la mejor opción es Tribuna Top 3 Sonora. Si quieres conocer la información más actual de lo que acontece en territorio en Sonora, quédate a leer TRIBUNA porque aquí encontrarás el mejor resumen noticioso.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Locatarios regresan al Mercado Municipal de Hermosillo

Este viernes 12 de septiembre será la reapertura del Mercado Municipal de Hermosillo, luego de su esperada remodelación. Algunos locatarios ya se encuentran reacomodando sus espacios en las nuevas instalaciones.

Reconocen a cajemense que ganó oro en Panamericanos

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, entregó un reconocimiento público a la atleta Ana Carolina Herrera, quien consiguió la medalla de oro en karate durante los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025

Descartan lluvias por nuevo ciclón

El Gobierno de Sonora y Protección Civil informaron que el ciclón tropical que se acaba de formar en el Pacífico no impactará directamente a la entidad, por lo que se esperan lluvias muy ligeras, menores a las precipitaciones que dejó la tormenta Lorena la semana pasada.

Fuente: Tribuna del Yaqui