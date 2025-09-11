Gobernador Alfonso Durazo detona el turismo en Sonora con nuevas carreteras

Hermosillo, Sonora.- Con nuevas carreteras como la de Guaymas-Chihuahua y Bavispe-Nuevo Casas Grandes, se transforma Sonora y se consolida la conectividad en beneficio de la economía y el turismo de la región, proyectos que requirieron una inversión superior a los 5 mil millones de pesos.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño señaló que la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes representa el cumplimiento de una demanda histórica de los habitantes de la sierra de Sonora, para contar con caminos seguros y accesibles para más de 115 mil residentes de la zona. Esta obra, en el tramo de Sonora, comprende una extensión de 18 kilómetros con una inversión de 774.5 millones de pesos.

En total, esta rúa contempla una inversión de mil 608 millones de pesos con una longitud de 67 kilómetros y generará un ahorro de 95 minutos en el trayecto para los usuarios de esta vía, promoviendo el turismo local y extranjero en las zonas rurales del estado; además, se logrará eficientar el comercio terrestre que conecta con el Puerto de Guaymas.

Ya entregamos la carretera Agua Prieta-Bavispe, que reduce a la mitad el tiempo de traslado. Unimos pueblos, creamos oportunidades y detonamos el desarrollo regional", indicó el gobernador.

Como parte de las vertientes que conforman al Plan Sonora de Energías Sostenibles, la carretera Guaymas-Chihuahua atraerá más inversiones al Puerto de Guaymas como salida de mercancías hacia los países asiáticos.

Carreteras que unen, desarrollo que llega.



Con más de 5 mil millones de pesos invertidos, reducimos tiempos, conectamos regiones y creamos oportunidades.#SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/G2UztYqTfv — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui