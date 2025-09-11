Impulsa Durazo al sector agrícola, pesquero y ganadero para fortalecer la producción

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño se ha consolidado como un aliado del sector agrícola, pesquero y ganadero, impulsando programas y trabajando de manera coordinada con las autoridades federales, para fortalecer la producción del sector primario en todo el estado, afirmó Juan González Alvarado. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora indicó que, durante la administración de Durazo Montaño, se ha dado seguimiento a las demandas de los productores hasta lograr ejecutar importantes apoyos para el campo.

"La sensibilidad que lo caracteriza (al gobernador) ha sido una pieza clave para llevar las demandas de los productores del campo desde la atención inicial hasta el seguimiento y, finalmente, a la ejecución de importantes apoyos y beneficios, siempre contando con el respaldo de nuestra presidenta de la República", destacó González Alvarado. Agregó que un ejemplo de ello fue la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de septiembre, en la que anunció una inversión histórica de 831 millones de pesos en apoyo a los ganaderos, mediante la entrega de sementales y créditos para la engorda de los bovinos.

"De igual forma, durante la visita del subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, en julio pasado, se logró que el programa de fertilizantes creciera de cinco mil a 12 mil beneficiarios, alcanzando un padrón sin precedentes en Sonora", resaltó el funcionario. Finalmente, el titular de la Sader en el estado recordó que, para apoyar a los pescadores, a inicios de este mes y gracias a una inversión del Gobierno de Alfonso Durazo, se entregaron 156 motores fuera de borda para embarcaciones menores en el sur de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui