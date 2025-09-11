¿Lloverá en Hermosillo HOY? Así estará el clima este 11 de septiembre de 2025

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora vivirá un jueves marcado por el calor característico de la región, con temperaturas que alcanzarán niveles elevados a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas señalan una jornada estable, aunque con variaciones en la intensidad del viento y ligeros cambios en la nubosidad. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima en Hermosillo de este 11 de septiembre. ¡Toma nota!

Así será el clima en Hermosillo HOY jueves 11 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con datos de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo inició con un cielo despejado y temperaturas en ascenso desde los 26 grados, con sensación térmica cercana a los 28. La humedad elevada, de hasta 84 por ciento, generó un ambiente más pesado en las primeras horas, mientras que el viento del este sopló de forma ligera con rachas entre 11 y 21 kilómetros por hora. La visibilidad se mantuvo sin restricciones, lo que permitió una mañana mayormente estable para la movilidad en la ciudad.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el termómetro se elevará de manera progresiva. Se espera que alrededor de las 11:00 horas el cielo presente intervalos de nubes y claros, con una temperatura cercana a los 32 grados y una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 37. En este lapso, el índice de radiación ultravioleta subirá a niveles muy altos, por lo que se recomienda precaución al exponerse al sol y uso de bloqueador solar.

Por la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. A partir de las 14:00 horas, las condiciones serán mayormente soleadas, con temperaturas que rondarán los 34 a 36°C, pero que debido al efecto de la humedad y la radiación solar podrían sentirse hasta en 39 grados. El viento se mantendrá calmado, con dirección variable hacia el sur y el suroeste, y rachas que oscilarán entre los 4 y 21 kilómetros por hora. Aunque la probabilidad de lluvia se mantiene baja, cercana al cuatro por ciento, no se descarta la presencia de nubosidad pasajera en algunos sectores de la ciudad.

Conoce las condiciones del tiempo que prevalecerán en #México durante este día, con el #VideoPronóstico del #SMNmx. Consúltalo aquí ?? pic.twitter.com/g4fbqQ5GC9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025

Con la llegada de la noche, se espera que el ambiente permanezca despejado. Hacia las 20:00 horas, la temperatura descenderá a los 30°C, con una sensación térmica de hasta 37, lo que mantendrá la percepción de calor incluso después del atardecer. El viento soplará desde el suroeste con intensidades leves, y la probabilidad de lluvia se reducirá a menos del 3 por ciento. Para las 23:00 horas, el registro será de 28 grados con cielos despejados y un ambiente todavía cálido, propio de la temporada.

Durante la madrugada del viernes, se prevé que las condiciones se tornen parcialmente nubladas, con temperaturas mínimas en torno a los 28 grados. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)