Oficial: Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo reabre sus puertas este viernes

Mercado Municipal de Hermosillo

Este viernes 12 de septiembre, el Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo reabre sus puertas tras un largo periodo; aquí te contamos los detalles

Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo reabre sus puertas este viernes Foto: TRIBUNA / Rafael Rentería

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 12 de septiembre reabrirá sus puertas el Mercado Municipal número 1 en Hermosillo, tras un proceso de rehabilitación que duró un año y nueve meses.

María Auxiliadora Ung Arroyo, secretaria de la Mesa Directiva de la Unión de Locatarios, informó que cerca de la mitad de los comerciantes reiniciarán operaciones ese mismo día, mientras que el resto lo hará conforme reciban equipos y terminen adecuaciones en sus locales.

Algunos ya estamos listos con nuestros equipos, materiales y por eso decidimos comenzar. Otros más siguen esperando equipos o que les terminen detalles, pero estamos conscientes de que ya era momento de volver; la gente quiere vernos aquí como ha sido por muchos años", dijo.

Ung Arroyo agradeció al Gobierno del Estado por el respaldo durante las obras y reconoció a los clientes que siguieron apoyándolos durante el tiempo que operaron desde ubicaciones provisionales.

