Oficial: Mercado Municipal No. 1 de Hermosillo reabre sus puertas este viernes

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 12 de septiembre reabrirá sus puertas el Mercado Municipal número 1 en Hermosillo, tras un proceso de rehabilitación que duró un año y nueve meses.

María Auxiliadora Ung Arroyo, secretaria de la Mesa Directiva de la Unión de Locatarios, informó que cerca de la mitad de los comerciantes reiniciarán operaciones ese mismo día, mientras que el resto lo hará conforme reciban equipos y terminen adecuaciones en sus locales.

Mercado Municipal de Hermosillo se prepara para abrir

Algunos ya estamos listos con nuestros equipos, materiales y por eso decidimos comenzar. Otros más siguen esperando equipos o que les terminen detalles, pero estamos conscientes de que ya era momento de volver; la gente quiere vernos aquí como ha sido por muchos años", dijo.

Ung Arroyo agradeció al Gobierno del Estado por el respaldo durante las obras y reconoció a los clientes que siguieron apoyándolos durante el tiempo que operaron desde ubicaciones provisionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui