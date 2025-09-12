12 mdp podría costar la modernización de los semáforos en Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los informes de Tránsito Municipal, se estima que en el municipio de Navojoa existan alrededor de 27 intersecciones viales con sus respectivos semáforos; sin embargo, en al menos cuatro de ellas, los señalamientos se encuentran inservibles por falta de piezas para su reparación.

Esta situación no sólo genera un caos vial, sino que también pone en riesgo la vida de los conductores y peatones. Por ello, las autoridades municipales ya contemplan un proyecto para la modernización de los semáforos que ya cumplieron con su tiempo de vida útil.

Víctor Félix Káram, regidor en el Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Desarrollo Urbano para su análisis y su posterior dictamen. En el cual, la comuna deberá desembolsar alrededor de 12 millones de pesos (mdp).

Ya se está viendo como una prioridad por los efectos que causa todo este rezago… Hay dos empresas a nivel nacional con las que nos hemos reunido, nos pasaron las cotizaciones y la idea es aprovechar la infraestructura con la que contamos para que no salga tan caro, sólo pagar el software", puntualizó el edil.

Se indicó que el proyecto contempla la modernización de al menos 22 intersecciones, lo cual deberá ser de manera paulatina debido al alto costo; sin embargo, resulta prioridad mejorar el estado de estos señalamientos viales debido al aumento de accidentes en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui