¿A qué hora lloverá HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima viernes 12 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- El pronóstico clima de este viernes 12 de septiembre de 2025 en Ciudad Obregón, Sonora, indica que será una jornada marcada por contrastes entre el calor intenso y la presencia de lluvias intermitentes. Para que tomes las precauciones necesarias, si es que tienes planeado realizar actividades al aire libre en Cajeme, aquí te compartimos el reporte meteorológico íntegro. ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el cielo se presentará mayormente despejado, con temperaturas que desde las primeras horas alcanzarán valores elevados. A las 06:00 horas el termómetro marca 27 grados, pero la sensación térmica será de 31, con vientos ligeros y un ambiente húmedo que incrementará la percepción de calor.

Así estará el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Para las 9:00 de la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 31 grados y la sensación térmica llegará cerca de los 39, con índices de radiación ultravioleta que comenzarán a elevarse de forma considerable.

Lluvias en Cajeme

Hacia el mediodía las condiciones cambiarán, ya que se anticipa la llegada de lluvias ligeras en algunas zonas de la ciudad. Entre las 11:00 y las 13:00 horas se estima un incremento en la nubosidad con hasta 30 por ciento de probabilidad de precipitaciones, acompañadas de un índice UV muy alto. A la par, la temperatura máxima se mantendrá en torno a los 34 grados, pero con sensación térmica que rebasará los 43.

Durante la tarde la inestabilidad atmosférica será más evidente. Se esperan tormentas hacia las 14:00 horas, con acumulados que podrían superar el milímetro de agua en lapsos cortos y una probabilidad de lluvia del 40 por ciento. Posteriormente, entre las 15:00 y las 17:00 horas, la intensidad de las precipitaciones aumentará con descargas eléctricas y vientos variables. En este periodo la sensación térmica oscilará entre los 35 y 41 grados, aunque la lluvia brindará un ligero respiro al ambiente sofocante de las primeras horas.

Ya por la noche, alrededor de las 20:00 horas, persistirá la posibilidad de tormentas aisladas con hasta 30 por ciento de probabilidad de lluvia y una temperatura cercana a los 26 grados. La sensación térmica descenderá hasta los 29, lo que generará condiciones más confortables. Finalmente, para las 23:00 horas, el cielo tenderá a despejarse de manera significativa, quedando un ambiente más estable y fresco, con temperaturas que rondarán los 26 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel