Avanzan acciones de rescate del Bosque Urbano La Sauceda con remodelación y reforestación

Hermosillo, Sonora.- Con la reapertura del Bosque Urbano La Sauceda, el Gobierno del Estado de Sonora consolidó uno de los proyectos ambientales y recreativos más relevantes en la historia de la entidad. El gobernador Alfonso Durazo destacó que este rescate representa un nuevo modelo de desarrollo urbano enfocado en la sustentabilidad y el bienestar social.

Tras años de abandono, el emblemático parque fue rehabilitado y expandido de 40 a 120 hectáreas. Además, fue declarado Área Natural Protegida, lo que garantiza su conservación ambiental y evita su explotación con fines particulares.

"Hoy, es un espacio digno, seguro y gratuito para todas las familias, en donde miles disfrutan de música, arte y cultura", expresó el mandatario estatal.

En su primera etapa de rehabilitación, el proyecto contempló la modernización de diversas áreas, incluyendo el Foro al Aire Libre, Kiosco Central, Mega Juego, zona de palapas, kioscos, área de comida, andadores principales y una zona de food trucks.

Actualmente, se desarrolla la segunda etapa del proyecto, que contempla la restauración ecológica de dos polígonos mediante la plantación de cuatro mil 174 árboles nativos, con el objetivo de convertir a La Sauceda en un verdadero pulmón verde para Hermosillo.

Lo que antes era abandono, hoy es cultura y alegría.



La Sauceda volvió a latir para miles de familias sonorenses.#SonoraSeTransforma #AlfonsoDurazo pic.twitter.com/81BRZtVObd — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui